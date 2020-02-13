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aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 10:48
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 10:52

Trabzonspor'da Sosa ve Novak ile yeni görüşme

Trabzonspor'da Sosa ve Novak ile yeni görüşme

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Trabzonspor, iç transferde Sosa ve Novak ile anlaşma zemini arıyor. Fırtına bu kez iki yıldıza imza attırmakta bir hayli kararlı.

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ve Filip Novak
ile bir kez daha masaya oturdu.

Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına, Arjantinli'ye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

(Takvim)

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