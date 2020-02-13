Trabzonspor'da Sosa ve Novak ile yeni görüşme

Trabzonspor, iç transferde Sosa ve Novak ile anlaşma zemini arıyor. Fırtına bu kez iki yıldıza imza attırmakta bir hayli kararlı.

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ve Filip Novak

ile bir kez daha masaya oturdu.

Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına, Arjantinli'ye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

(Takvim)