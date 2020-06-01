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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 23:12
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Trabzonspor'da Sörloth'un yanına Papiss Cisse geliyor

Trabzonspor'da Sörloth'un yanına Papiss Cisse geliyor

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Süper Lig'de lider Trabzonspor, golcü arayışlarında sürpriz bir isme yöneldi. Biryandan Alexander Sörloth'un bonservisini almaya çalışan Fırtına, alternatif olarak Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'ye talip oldu.

Yeni Asır'ın haberine göre Antalya ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan ve bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Senegalli 34 yaşındaki tecrübeli golcü için temaslara başlayan bordo- mavililer transferi en kısa sürede çözmek istiyor.

Papiss Cisse'ye Trabzon'un yanı sıra Galatasaray ve Başakşehir de talip oldu. Transferin ise en kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor.

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