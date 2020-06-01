Trabzonspor'da Sörloth'un yanına Papiss Cisse geliyor

Yeni Asır'ın haberine göre Antalya ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan ve bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Senegalli 34 yaşındaki tecrübeli golcü için temaslara başlayan bordo- mavililer transferi en kısa sürede çözmek istiyor.
Papiss Cisse'ye Trabzon'un yanı sıra Galatasaray ve Başakşehir de talip oldu. Transferin ise en kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor.
Süper Lig'de lider Trabzonspor, golcü arayışlarında sürpriz bir isme yöneldi. Biryandan Alexander Sörloth'un bonservisini almaya çalışan Fırtına, alternatif olarak Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'ye talip oldu.
Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden yönetime tepki göstermesine rağmen yönetim ligi mevcut teknik ekiple bitirmeyi planladığı öğrenildi.
Galatasaray, 1986-1987 sezonunda şampiyonluk müracaatında bulunmasına ilişkin Beşiktaş'a yanıt verdi.
George Floyd'un öldürülmesinin ardından protestoların sürdüğü ABD'de, Cleveland Cavaliers'ın eski yıldızı J.R. Smith kamyonetinin camını kıran bir adamı döverken görüntülendi. Smith, olay sonrası paylaştığı videoda "Küçük beyaz şe... sizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin camını kırdı. Yakaladım ve k.çına tekmeyi bastım" ifadesini kullandı.
Gelecek sezon kadrosunu güçlendirme arayışında olan Galatasaray, kadro alternatifi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, 3. Lig ekibinde forma giyen Somaspor'un 20 yaşındaki forveti Mehmet Uysal'ı gözüne kestirdi.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami Mandıralı, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayının bordo-mavili takım olduğunu söylerken, Alexander Sörloth'a da övgüler yağdırdı. Mandıralı, Norveçli golcü hakkında ilginç bir de iddiada bulundu. İşte o sözler...
Koronavirüs salgını sebebiyle Galatasaray yönetiminden maaşların düşürülmesi yönünde gelen talebi, yüksek ücretli yabancı yıldızların ardından tüm futbolcular kabul etti.