Trabzonspor'da son 9 yılın en iyi deplasman karnesi

İstanbul’da Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, deplasmanlarda son yıllardaki en iyi performansını sergiliyor.
Ligde 45 puanla bir maç eksiğiyle zirvede yer alan Bordo-Mavililer, bu sezon dış sahada çıktığı 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 5 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Dış sahalardaki karşılaşmalarda 19 puan toplayan Bordo-Mavili ekip, son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergiledi.
Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.
Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.
Sarı-Kırmızılılar’ın Kadıköy’deki zaferini tüm dünya basını manşetlerine taşıdı. Galatasaray’ın tarihi yeniden yazdığına değinildi. Sinir derbisinde kazananın G.Saray olduğu vurgulandı. Kıtalararası maçın önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı!..
Kadıköy’deki tarihi zaferin ardından, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kesenin ağzını ardına kadar açtı. Sarı-Kırmızılı futbolculara galibiyet primi olarak 4 milyon TL dağıtılacak.
Derbi sonrası istifası istenen Ersun Yanal, dün sabah Samandıra’ya gitti. Bazı yöneticiler sezon sonuna kadar Yanal ile devam etme istediğini dile getirdi. Son karı ise Başkan Ali Koç verecek...