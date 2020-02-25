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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 09:26
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  • 25 Şubat 2020 Salı 09:42

Trabzonspor'da son 9 yılın en iyi deplasman karnesi

Trabzonspor'da son 9 yılın en iyi deplasman karnesi

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Süper Lig’in zirvesine oturan Trabzonspor, deplasman performansıyla son 9 sezondaki en iyi görüntüsünü sergiliyor.

İstanbul’da Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, deplasmanlarda son yıllardaki en iyi performansını sergiliyor.

Ligde 45 puanla bir maç eksiğiyle zirvede yer alan Bordo-Mavililer, bu sezon dış sahada çıktığı 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 5 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Dış sahalardaki karşılaşmalarda 19 puan toplayan Bordo-Mavili ekip, son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergiledi.

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