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  3. Trabzonspor'da sol beke son aday Fedor Kudryashov

Trabzonspor'da sol beke son aday Fedor Kudryashov

Trabzonspor'da sol beke son aday Fedor Kudryashov

Novak’ın sakatlığı yüzünden sol bekte sıkıntı yaşayan Trabzonpor’un Fedor Kudryashov’u ikinci yarıda kadrosuna katmak için düğmeye bastığı iddia edildi.

Novak’ın sakatlığı yüzünden sol bekte sıkıntı yaşayan Trabzonpor’un Fedor Kudryashov’u ikinci yarıda kadrosuna katmak için düğmeye bastığı iddia edildi.

Rus basını, geçen sezonun ikinci devresini Medipol Başakşehir’de geçiren 32 yaşındaki sol bek için Bordo-Mavililer’in yanı sıra Antalyaspor ve Başakşehir’in de devrede olduğunu duyurdu.

Kudryashov’a İsviçre ve Katar’dan da teklifler olduğuna vurgu yapılırken, Rusya’da kalmak isteyen tecrübeli savunmacının yeni sözleşme önerilmesi durumunda kabul edeceği ileri sürüldü

(Star)


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