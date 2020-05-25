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aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:31
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Trabzonspor'da sıcak saatler: Jose Sosa ve Filip Novak...

Trabzonspor'da sıcak saatler: Jose Sosa ve Filip Novak...

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Trabzonspor, Süper Lig'in tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Novak konusunda yeniden harekete geçiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle iki oyuncuyla ara verilen transfer görüşmelerine Trabzon'a gelerek yeniden start verecek.

Trabzonspor, bu sezon sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak konusuna son noktayı koymak istiyor. Koronavirüs nedeniyle görüşmelerin durduğu transferlerde, taraflar arasında önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzon’a gelerek iki oyuncuyla yapılacak olan görüşmeleri birebir yakından yürüterek sonuçlandırmaya çalışacak.

AĞAOĞLU SONUÇ ALMAYI HEDEFLİYOR

Koronavirüs öncesi iki oyuncuyla da prensip anlaşmasına varmasına rağmen salgının ortaya çıkmasından sonra görüşmelerin durduğu transferde taraflar bu hafta yeniden bir araya gelerek görüşmelere start verecek. Koronavirüs sonrası futbol camiası büyük bir ekonomik sıkıntı yaşarken, bu sürecin etkilerini hesap eden Karadeniz ekibi, mali planlama doğrultusunda iki oyuncunun transferinde yeni bir yol haritasıyla teklif sunacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bizzat yürüteceği görüşmelerde bordo-mavililer sonuç almayı hedefliyor.

YÖNETİM İŞİ SIKI TUTUYOR

Bordo-mavili yönetim Jose Sosa ve Filip Novak’ın takımda kalmasını istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, gerek saha içinde gerekse saha dışında takıma önemli katkı sağlayan kaptan Sosa ve savunmada önemli işlere imza atan Novak’ın gelecek sezon da kadroda görmeyi arzuluyor. İki oyuncuyla transfer görüşmelerine yeniden start verecek olan bordo-mavili kulüp şampiyonluk yolunda oyuncuların kafası karışmaması için işi sıkı tutuyor.

SOSA İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Trabzonspor’daki futbol kariyerini takım kaptanı olarak şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Jose Sosa ile ilgili ülkesi Arjantin’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun ismi eski takımı Estudiantes ile anılması ve yoğun bir isteğin olması üzerine düşünceli olan Sosa ile başkan Ahmet Ağaoğlu görüşerek oyuncunun düşüncelerini alacak. İkili arasında yapılacak zirvede fikir alış-verişinde bulunacak.

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Trabzonspor'da sıcak saatler: Sosa ve Novak...

Trabzonspor'da sıcak saatler: Sosa ve Novak...

Trabzonspor, Süper Lig'in tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Novak konusunda yeniden harekete geçiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle iki oyuncuyla ara verilen transfer görüşmelerine Trabzon'a gelerek yeniden start verecek.

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