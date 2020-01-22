Trabzonspor'da Serkan Asan'a yeni sözleşme

Karadeniz ekibinin yeni yıldız adaylarından Serkan Asan, 10 bin TL'ye oynuyor. Sergilediği performansla kısa sürede büyük beğeni toplayan 20 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda düzeltme yapılacak. Bordo-mavili yönetim, sezon bittiğinde Serkan Asan'ın maaşına zam yapacak. Genç ismin Trabzonspor ile kontratı 2023'te sona eriyor.
PAŞA MAÇINDA BÜYÜLEDİ
6-0 kazanılan Kasımpaşa maçında ikinci devrede oyuna giren 20 yaşındaki sağ bek, bindirmeleri, pasları, futbol aklıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Maç sonunda "Annem maç sonu ağlıyordu, babam duygulanmıştı. En büyük hayalim Trabzonspor'da şampiyon olarak aileme bir ev almak" sözleriyle gündeme oturan Serkan geçen sezona kadar idmana dolmuşla gidip geliyordu.
(Takvim)
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Sergilediği performansla kısa sürede büyük beğeni toplayan 20 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda düzeltme yapılacak.