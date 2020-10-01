Trabzonspor'da savunmaya bir takviye daha geliyor

Stoperde Edgar'ın performansından memnun olan Trabzon, onun yarına Jake Clarke-Salter hamlesini yapacak. Böylece defansif anlamda takımın gücü yukarı çıkacak.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Championship’te mücadele eden Birmingham’da oynayan Chelsea U23 takımının stoperi Jake Clarke-Salter’i kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. 23 yaşında ve 1.88 boyunda olan Salter, Edgar’ın partneri olacak. Chelsea’yle iyi ilişkileri bulunan Fırtına, bu transferi en kısa süre içinde noktalamayı hedefliyor. Salter ile Trabzon dışında Club Brugge ve birkaç Championship ekibi ilgileniyor. Ancak Bordo-Mavililer’de forma giymek isteyen genç futbolcunun kararı önemli. Chelsea Yönetimi de kadroda düşünmediği Salter’in yurt dışında da deneyim kazanmasını istiyor. Defansif anlamda sıkıntıları bulunan Trabzon, bu hamleyle sorunu gidermek istiyor