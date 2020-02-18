Trabzonspor'da şampiyonluk alameti! O sezonu yakaladılar..

Onur Kıvrak, Serkan Balcı, Egemen, Giray, Cale, Selçuk, Colman, Yattara, Jaja, Umut Bulut, Burak Yılmaz... Bu kadroyu hemen her Trabzonlu ezbere sayar, ‘efsane takım’ olarak hatırlar. Ve aradan geçen tam 9 sene sonra Bordo-Mavililer tekrar o havayı yakaladı, müthiş bir kadro ve etkili futbolla liderlik koltuğuna çıktı. Sivasspor’u devirip 298 hafta sonra ligde zirveye oturan Trabzonspor, 1 maç eksiğine rağmen 44 puanda.
Son 15 yılın en iyisi...
Üst üste 6 haftadır kazanan Bordo- Mavililer, 2010-2011’deki seriyi yakaladı. Şimdi sırada Beşiktaş derbisi var. Fırtına, Vodafone Park’ta da galibiyete uzanırsa 7’de 7 yapacak ve efsane kadroyu da geride bırakacak, son 15 yılın en uzun serisine ulaşacak. Karadeniz ekibi, 2003-2004 sezonunda 11 hafta üst üste galibiyete uzanmıştı.
Kıyaslamalar başladı
Taraftarlar şimdiden bu kadroyu, efsane takım ile kıyaslamaya başladı. O sezon Burak coşuyordu, bu kez Sörloth golleri sıralıyor. Selçuk-Colman ikilisinden iyisi gelmez deniyordu, ancak Mikel-Ndiaye-Sosa üçlüsü fark yaratıyor. Nwakaeme attığı çalımlarla Yattara’yı hatırlatırken, Uğurcan ise Onur Kıvrak’tan daha iyi gösteriliyor.
Yine Trabzonlu hoca
İşin bir de teknik direktör boyutu var. O sezon olduğu gibi takımın başında yine Trabzonlu bir hoca var: Hüseyin Çimşir. Şenol Güneş’i kendisine örnek alan genç çalıştırıcı, Trabzonspor’daki teknik adamlık kariyerine müthiş başladı. Ligde 4’te 4 yapan Çimşir, taraftarın ve camiasının desteğini iyice arkasına aldı. Şimdi önünde tarihe geçmek için büyük bir fırsat var.
(Fanatik)
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