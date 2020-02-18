Trabzonspor'da şampiyonluk alameti! O sezonu yakaladılar..

Dile kolay... Trabzonspor tam 298 hafta sonra ligde lider oldu. Üst üste 6. maçını kazanan Bordo-Mavililer, 2010-2011 sezonundaki efsane kadronun serisini yakaladı. Şimdi sırada Beşiktaş derbisi var. Fırtına onu da kazanırsa, 9 yıl önceki takımın serisini geride bırakacak. Daha da önemlisi şampiyonluk için rüzgarı iyice arkasına alacak.

Onur Kıvrak, Serkan Balcı, Egemen, Giray, Cale, Selçuk, Colman, Yattara, Jaja, Umut Bulut, Burak Yılmaz... Bu kadroyu hemen her Trabzonlu ezbere sayar, ‘efsane takım’ olarak hatırlar. Ve aradan geçen tam 9 sene sonra Bordo-Mavililer tekrar o havayı yakaladı, müthiş bir kadro ve etkili futbolla liderlik koltuğuna çıktı. Sivasspor’u devirip 298 hafta sonra ligde zirveye oturan Trabzonspor, 1 maç eksiğine rağmen 44 puanda.

Son 15 yılın en iyisi...

Üst üste 6 haftadır kazanan Bordo- Mavililer, 2010-2011’deki seriyi yakaladı. Şimdi sırada Beşiktaş derbisi var. Fırtına, Vodafone Park’ta da galibiyete uzanırsa 7’de 7 yapacak ve efsane kadroyu da geride bırakacak, son 15 yılın en uzun serisine ulaşacak. Karadeniz ekibi, 2003-2004 sezonunda 11 hafta üst üste galibiyete uzanmıştı.

Kıyaslamalar başladı

Taraftarlar şimdiden bu kadroyu, efsane takım ile kıyaslamaya başladı. O sezon Burak coşuyordu, bu kez Sörloth golleri sıralıyor. Selçuk-Colman ikilisinden iyisi gelmez deniyordu, ancak Mikel-Ndiaye-Sosa üçlüsü fark yaratıyor. Nwakaeme attığı çalımlarla Yattara’yı hatırlatırken, Uğurcan ise Onur Kıvrak’tan daha iyi gösteriliyor.

Yine Trabzonlu hoca

İşin bir de teknik direktör boyutu var. O sezon olduğu gibi takımın başında yine Trabzonlu bir hoca var: Hüseyin Çimşir. Şenol Güneş’i kendisine örnek alan genç çalıştırıcı, Trabzonspor’daki teknik adamlık kariyerine müthiş başladı. Ligde 4’te 4 yapan Çimşir, taraftarın ve camiasının desteğini iyice arkasına aldı. Şimdi önünde tarihe geçmek için büyük bir fırsat var.

(Fanatik)