Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8931
  • 6,5055
  • 281.597
  • 93556.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor

Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor

Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor

Trabzonspor´da sakat, tedavisi süren, takımdan ayrı çalışan ve henüz fiziksel olarak 90 dakikayı çıkaracak durumda olmayan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Süper Lig´de 2019-20 sezonuna geniş ve alternatifli oyuncu kadrosu ile başlayan Trabzonspor´da, üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman zaman zaman kadro kurmakta zorlandı. Bazı oyuncuların takıma katılması beklenen dönemde, özellikle ligin 7´nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakası ve milli arada tekrarlanan sakatlıklar iyice keyifleri kaçırdı.

10 İSİM SAKATLIK YAŞADI

Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür´ün sakatlıklarının devam ettiği bordo-mavililerde, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Filip Novak ile Majis Hosseini, sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılan Abdulkadir Parmak ve önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan John Obi Mikel´in durumu son yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Trabzonspor´da ayrıca, sakatlığını yeni atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ivanildo Fernandes ile Yusuf Sarı´nın yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Daniel Sturridge de henüz 90 dakikayı çıkaracak durumda değil.

YİNE ZORLU VİRAJA GİRİLİYOR

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi´nde mücadele eden bordo-mavililerde yaşanan sakatlıklar teknik direktör Ünal Karaman´ı da zor durumda bırakıyor. Alternatif oyuncu sayısının fazla olmaması nedeniyle birçok maçta aynı futbolculara forma vermek durumunda kalan ve sıkışık fikstürde fazla rotasyon şansı olmayan Karaman´ı yine zorlu bir süreç bekliyor. Deneyimli teknik adam, 19 Ekim´de oynanacak Gaziantep FK maçı ile sonrasında 24 Ekim´de Avrupa Ligi´nde Krasnodar ile oynanacak karşılaşmalarda da kısıtlı kadroyla rakipleri karşısında galibiyet arayacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor!
Cannes'da jön yarışı! Sosyal medya karıştı
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Ahu Yağtu'nun isyanı! 'Yettiniz artık'
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
<p>Kızıltepe´ye bağlı Taşlıca ve Otluk Köyü´ne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı.

Havan Topu Saldırısında Yaralanan Çocuk: İkinci Bombada Bir Kadının Eli Koptu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baraj suyu çekilince insan kafatası ve kemikleri ortaya çıktı

Emekli çift üretmeye başladı! Tanesi 10 lira, taleplere yetişemiyorlar