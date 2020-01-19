  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 09:23
  • |
  • 19 Ocak 2020 Pazar 10:29

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan yıldız isimler geri döndü

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan yıldız isimler geri döndü

Paylaş

Trabzonspor'un yıldızları Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Yusuf Sarı geri dönüyor... Devre arası kampı sonrasında sakatlıklarını tamamen atlatan 3 isim, Kasımpaşa maçında sahada olacak.

Karadeniz ekibinin yıldızlarından sağ kanat Yusuf Sarı, son olarak 23 Aralık’ta Konyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır ile sol bek Filip Novak da devrenin son maçı olan Kaysersipor mücadelesinde 28 Aralık’ta Bordo-Mavili formayı giydi. İkinci derece yırtığı bulunan Yusuf, ayak bileğinde sorun yaşayan Uğurcan ile ağrıları bulunan Novak, tamamen iyileşti.

Engel kalmadı

Oldukça iyi bir kamp dönemi geçiren bu 3 isimden de müjdeli haber geldi. Sağlık heyetinden edinilen bilgiye göre Fırtına’nın yıldızlarının bugün Kasımpaşa karşısında oynamasına bir engel olmadığı bildirildi. Bu doğrultuda teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de bu 3 ismi Lacivert-Beyazlı ekip karşısında sahaya süreceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumu maç saati netlik kazanacak

title

Vedat isyanı

title

'Ronaldo'ya özendim Beşiktaş'a geldim'

Antalyaspor´un Anlaştığı Lukas Podolski Kente Geldi

SPOR GÜNDEMİ

Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri
Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri

Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.

Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor!
Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor!

Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor!

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

Fatih Terim üzüntüsü! Maç saatinde belli olacak
Fatih Terim üzüntüsü! Maç saatinde belli olacak

Fatih Terim üzüntüsü! Maç saatinde belli olacak

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ağır bir gribal enfeksiyona yakalandığı belirtildi. Yoğun bir serum tedavisi gören Terim'in durumu yakından takip ediliyor.

Abdullah Avcı 'İhtiyacım olacak' dedi takımda kaldı!
Abdullah Avcı 'İhtiyacım olacak' dedi takımda kaldı!

Abdullah Avcı 'İhtiyacım olacak' dedi takımda kaldı!

Beşiktaş'ın sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Tyler Boyd'a teknik direktör Abdullah Avcı'nın güveni hâlâ devam ediyor.

Dünya yıldızı Antalya'ya iner inmez çayını içti!
Dünya yıldızı Antalya'ya iner inmez çayını içti!

Dünya yıldızı Antalya'ya iner inmez çayını içti!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı, bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli Alman futbolcu Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız oyuncu kapıdan çay içerek çıktı.

Trabzonspor'da yıldızlar geri döndü
Trabzonspor'da yıldızlar geri döndü

Trabzonspor'da yıldızlar geri döndü

Trabzonspor'un yıldızları Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Yusuf Sarı geri dönüyor... Devre arası kampı sonrasında sakatlıklarını tamamen atlatan 3 isim, Kasımpaşa maçında sahada olacak.

Roma'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı! İşte istedikleri ücret
Roma'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı! İşte istedikleri ücret

Roma'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı! İşte istedikleri ücret

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralamak için yoğun çaba harcadığı ancak transferini resmiyete bindiremediği 23 yaşındaki stoper Mert Çetin için İtalyan ekibi Roma 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.