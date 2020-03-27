Trabzonspor'da pes etmeyen adam: Caleb Ekuban

UEFA Avrupa Ligi eleme mücadelelerinde Sparta Prag karşısında 1 gol, 1 asist, AEK sınavlarında ise 3 golle oynayarak sezona harika başlayan Caleb Ekuban’ın, ligin 4. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesinde sol ayak tarak kemiği kırılmıştı.
3 ay formasından uzak kalan Ganalı yıldız sahalara çok daha güçlü döndü. Kendisini rekabete hazırlayan 26 yaşındaki futbolcu, 6 maçta kısa kısa süreler aldı. Bu süreçte pes etmeyen başarılı oyuncu, ligde çıktığı son 6 sınavda 2 gol, 3 asistle, 5 gole direkt katkıda bulundu.
14 gole katkı yaptı
Ekuban bu istatistiklerle şimdiden geride bıraktığımız sezondan daha iyi bir performans ortaya koydu. Geçen sezon 36 maçta 8 kez ağları sarsan ve 3 de gol pası veren tecrübeli oyuncu, bu sezon 25 mücadelede 8 gol, 6 asistle oynadı. Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu ve Yusuf Sarı ile kanatlarda rekabete giren Ganalı futbolcu, performansıyla da formayı Hüseyin Çimşir’den almayı başardı.
(Fanatik)
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