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Trabzonspor'da penaltıcı arıyor

Trabzonspor'da penaltıcı arıyor

Geçen sezon kullanılan 10 penaltının 4'ünü kaçıran Trabzonspor, bu sezon 4 penaltının 3'ünden yararlanamadı. İki sezonda 14 penaltının 7'sini golle sonuçlandıramayan Karadeniz ekibi, yüzde 50 gibi kötü bir istatistik yakaladı.

Karadeniz ekibinde geçen sezondan bu yana süregelen penaltı kâbusu devam ediyor... Geride bıraktığımız sezon 10 kez beyaz noktanın başına gelen Bordo-Mavili futbolcular, 4 penaltıyı kaçırmıştı. Trabzonspor'da penaltıyı kaçıran isimler ise Rodallega (2), Sosa ve Burak olarak dikkat çekmişti.

Fırtına, bu alanda bu sezon daha kötü bir istatistik ortaya çıkardı. Karadeniz devi, Avrupa ve lig olmak üzere kazanılan 4 penaltının 3'ünden yararlanamadı.

TEK GOL SÖRLOTH'TAN

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ve 2-1 kazanılan rövanş maçında Anthony Nwakaeme penaltıyı gole çeviremezken, 3-1 kazanılan AEK karşılaşmasında da Sosa beyaz noktadaki atışından yararlanamadı.

Norveçli golcü Sörloth, Gençlerbirliği maçında şanssızlığı kırsa da önceki gün Sivas mücadelesinde o da penaltıyı golle sonuçlandıramadı. Geçen sezondan bu yana 14 penaltı kullanan Fırtına, bu atışların 7'sinden yararlanamadı ve yüzde 50 gibi kötü bir istatistik yakaladı.

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