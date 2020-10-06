Trabzonspor'da Pape Cisse transferi son anda olmadı

Trabzonspor, Vitor Hugo'yu transfer ettiği savunma hattına Pape Abou Cisse'yi de eklemek adına transferin son saatlerine kadar büyük uğraş verdi.
Daha önce de oyuncu için teklifte bulunan Trabzonspor, son saatlerde Olympiakos'ta önümüzdeki yaz için bir satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifinde bulunsa da bu teklif, reddedildi.
St. Etienne'in de ilgilendiği belirtilen oyuncu için son saatlerde Trabzonspor'un yanı sıra Slavia Prag da bir teklif yaparken Yunan ekibinden iki takıma da olumsuz cevap verildiği aktarıldı.
Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözdesi olan ve Championship'te forma giymek istemeyen Emiliano Buendia, 16 Ekim'e kadar İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli'nin izlerini büyük oranda sildi.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.