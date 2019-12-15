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  3. Trabzonspor'da Onazi mutluluğu! Planlar değişti...

Trabzonspor'da Onazi mutluluğu! Planlar değişti...

Trabzonspor'da Onazi mutluluğu! Planlar değişti...

Ocak ayında orta saha transferi yapmayı planlayan Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin dönüşü ve performansı camiayı mutlu etti.

Trabzonspor'da sakatlıktan kurtulan orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin Basel maçıyla takıma dönmesi, orta sahaya takviye düşünen bordo - mavili teknik heyetin ve yönetimin yüzünü güldürdü.

Onazi'nin Basel karşısında beklenenin üzerinde bir oyun sergilemesi transferi rafa kaldırabilir.

Ligin ilk yarısının sonuna kadar performansı yakından takip edilecek olan Nijeryalı oyuncu eski formuna kavuşursa yönetim, en azından devre arasında orta saha transferi yapmayı düşünmüyor.

(Güneş)


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