Trabzonspor'da ön liberoya Nakamba geliyor

SPOR GÜNDEMİ

Hakkımızı yargıda ararız Hakkımızı yargıda ararız ‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.

Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam İngiliz basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.

Yeni stat bu yıl açılıyor! İşte son hali Yeni stat bu yıl açılıyor! İşte son hali Adana'da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı ve saha drenaj çalışmaları devam ediyor. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.

Galatasaray Süper Lig için kararını verdi Galatasaray Süper Lig için kararını verdi Ne Play-Off ne de ligin bu haliyle tescili... Galatasaray Yönetimi, bu sezonki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor.

Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz' Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz' Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in geleceği ve siyah beyazlı takımda gerçekleştirdikleri devrimler hakkında açıklamalarda bulundu.