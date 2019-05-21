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  3. Trabzonspor'da Olcay Şahan ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor'da Olcay Şahan ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor'da Olcay Şahan ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor’da Olcay Şahan dönemi sona eriyor.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Osman Şahan, 61saat’e yaptığı açıklamada, “Olcay’ın sözleşmesi haftaya maçtan sonra sona eriyor. Ayrılacağız gibi görünüyor, Trabzonspor’dan bizimle ilgilenen veya teklif yapan olmadı. Bilindiği üzere karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi kısalttık Mayıs’tan sonra bitiyor, serbest oyuncu olarak çıkış yapacak” dedi. Beşiktaş maçından sonra Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Parmak, Olcay’la fotoğraf paylaşmış ve altına duygu dolu mesajlar yazmıştı.

HUGO GÖRÜŞME ODASINA

SÖZLEŞMESİ sezon sonunda sona erecek Hugo Rodallega ile Trabzonspor yönetimi Beşiktaş derbisi sonrası bir görüşme daha yaptı. 33 yaşındaki forvetten ücretinde indirim yapması tekrar istendi. Kolombiyalı yıldızın yetkililere net bir cevap vermediği ancak taraftarların gösterdiği sevgi karşısında da kararsız kaldığı belirtildi.

(Güneş)

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