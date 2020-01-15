Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor ayrılığı açıkladı Trabzonspor ayrılığı açıkladı Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Ve resmi açıklama geldi! Transfer yattı Ve resmi açıklama geldi! Transfer yattı Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.

FLAŞ! Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu FLAŞ! Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayan Adil Rami Nantes ve Metz'le görüşüyor.

Transfer bitiyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'a geldi Transfer bitiyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'a geldi Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Diagne kangreni! Varlığı da dert yokluğu da... Diagne kangreni! Varlığı da dert yokluğu da... Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Club Brugge'de kalması halinde 5 ay futbol oynamayacak ve yaz döneminde transferi zora girecek Senegalli golcüsü için formül arıyor.

Hiç beklenmedik isme teklif geldi Hiç beklenmedik isme teklif geldi Bir Kanada Ligi ekibi, Beşiktaş’a Atiba Hutchinson için 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Harcama limitine takılan Siyah-Beyazlı yönetim, paraya ihtiyacı olmasına rağmen gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.