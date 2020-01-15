Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.”
Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.
Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayan Adil Rami Nantes ve Metz'le görüşüyor.
Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Club Brugge'de kalması halinde 5 ay futbol oynamayacak ve yaz döneminde transferi zora girecek Senegalli golcüsü için formül arıyor.
Bir Kanada Ligi ekibi, Beşiktaş’a Atiba Hutchinson için 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Harcama limitine takılan Siyah-Beyazlı yönetim, paraya ihtiyacı olmasına rağmen gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.
‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.