Trabzonspor'da Ogenyi Onazi geri dönüyor

Yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak olan Ogenyi Onazi, bordo-mavili formayı giymek için artık sabırsızlanıyor.

Aşil tendonundan iki kez ameliyat geçiren Nijeryalı orta saha, her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Takımla birlikte idmanlara başlayan Onazi ile ilgili kesin kararı sağlık ekibi ile görüştükten sonra Ünal Karaman verecek.

Onazi'nin Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.