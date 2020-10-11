Trabzonspor'da Nwakaeme'ye verilen izin sona erdi

Yeni sezondaki mutsuz görüntüsüyle dikkat çeken ve buna bağlı olarak performans düşüklüğü yaşayan Anthony Nwakaeme'nin, pandemi dolayısıyla uzun süredir göremediği ailesini özlediği öğrenilmişti.
Bordo-Mavili yönetim de milli arada özel izinler alarak Nijeryalı oyuncuyu ülkesine göndermişti. Yıldız oyuncuya verilen izin bugün itibariyle sona erdi. Nwakaeme'nin bugün Trabzon'a geleceği ve yarınki idmanda yer alacağı belirtildi. Aile hasretini gideren başarılı oyuncunun ara sonrasında eski günlerine dönmesi ve yeniden Fırtına'nın en tehlikeli hücum silahı olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de taraftarın büyük beklentisi bulunan ve geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Ömer Faruk Beyaz konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde kaptanlık pazubandı da takan 17'lik yıldız adayından kötü haber geldi. İşte detaylar...
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım 3. maçında Rusya ile deplasmanda karşılaşacak. Rusya maçıyla çıkışa geçmeyi hedefleyen A Milli Takımımızın maçı bugün 21:45'te oynanacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunan kulüp için kişisel olarak yarattığı kaynakla Siyah-Beyazlılar'ı mali olarak adeta hayata bağladı. Başkan, son olarak oyunculardan borçsuzluk kağıdı alıp UEFA'ya gönderebilmek için 130 milyon TL'lik destek verdi. 1 yıllık süreçte Çebi'nin kulübe sağladığı kaynak, 300 milyon TL'yi buldu.
Transfer sezonunda bir türlü beklenen orta saha takviyesini yapamayan Galatasaray'da taraftarı üzecek bir açıklama Romanya'dan geldi.
Avrupa'nın ardından Süper Lig'de de başarısız sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar'da devreye teknik direktör Sergen Yalçın girdi. Tecrübeli hoca dünkü idman öncesinde futbolcularını, "Böyle devam edersek ligin 10.haftasını göremeyiz! Ben buna müsaade etmem" sözleriyle uyardı.
Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Koray Günter'in corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.