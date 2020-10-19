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aksam.com.tr
  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:23
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Trabzonspor'da Nwakaeme ve Flavio, Fenerbahçe maçında sahada

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Flavio, Fenerbahçe maçında sahada

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Gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Nwakaeme ve Flavio dev maçta forma giyebilecek.

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Nwakaeme iyileşti, yıldız kanat dünkü antrenmanda yer aldı. Kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan orta sahanın kilit ismi Flavio da haftaya oynayabilecek.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Abdulkadir Parmak ve Ekuban ise antrenmanlarda yer almıyor. Her iki futbolcu ev izolasyonunda bulunuyor. Nwakaeme ve Flavio’nun dönmesiyle beraber son maçta 11’de olan Safa Kınalı ile Kamil Ahmet Çörekçi’nin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatya karşısında elde eden Bordo-Mavililer, önümüzdeki hafta Fenerbahçe’yi devirip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

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