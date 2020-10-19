Trabzonspor'da Nwakaeme ve Flavio, Fenerbahçe maçında sahada

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Nwakaeme iyileşti, yıldız kanat dünkü antrenmanda yer aldı. Kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan orta sahanın kilit ismi Flavio da haftaya oynayabilecek.
Koronavirüs testleri pozitif çıkan Abdulkadir Parmak ve Ekuban ise antrenmanlarda yer almıyor. Her iki futbolcu ev izolasyonunda bulunuyor. Nwakaeme ve Flavio’nun dönmesiyle beraber son maçta 11’de olan Safa Kınalı ile Kamil Ahmet Çörekçi’nin kulübeye çekilmesi bekleniyor.
Tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatya karşısında elde eden Bordo-Mavililer, önümüzdeki hafta Fenerbahçe’yi devirip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Nwakaeme ve Flavio dev maçta forma giyebilecek.
'Luiz Gustavo'yu övdük ama...'