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Trabzonspor'da Nwakaeme alarmı

Trabzonspor'da Nwakaeme alarmı

LİDER Sivas’ın sadece 2 puan gerisinde olan Trabzon’da A.Gücü maçı öncesi sarı kart sınırında olan Nwakaeme alarmı verildi.

AKŞAM

LİDER Sivas’ın sadece 2 puan gerisinde olan Trabzon’da A.Gücü maçı öncesi sarı kart sınırında olan Nwakaeme alarmı verildi. 13.haftadaki G.Saray derbisini düşünen tecrübeli teknik adam Ünal Karaman’ın Nijeryalı yıldızla sık sık görüştüğü ifade edildi. 30 yaşındaki deneyimli ismin yanı sıra Hosseini ve Sosa’nın da kart sınırında olması teknik heyeti kaygılandırdığı ifade edildi.


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