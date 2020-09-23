Trabzonspor'da Newton'dan 'sıkı pres' uyarısı

Süper Lig’in ilk iki haftasında sadece 1 puan toplayabilen Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton, hafta sonu oynayacakları Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi öğrencilerine ‘sıkı pres’ uyarısında bulundu. Antrenmanda yaptığı uyarılarda futbolculara sık sık ‘iyi bir ekip’ olduklarını belirterek yetenekli oyunculara sahip olduklarını kaydeden ve takıma moral veren Newton, en iyi savunmanın ise hücumda başladığını aktardı.
"RAKİBİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMALISINIZ"
Öğrencilerinden rakibe pres uygulamalarını isteyen Newton, antrenmanda “Topu kaybettikten sonra işiniz beklemek değil. Rakibi köşeye sıkıştırmalısınız. Rakibinizin topla çıkmasına izin vermeyin. Top kalecideyken bile baskı yapmanızı istiyorum. Defans hücumda başlar” uyarılarını yaparken, futbolcuların oyunun akışını değiştirmeleri ve bir anda oyunun ters kanada taşınmasından memnun olduğunu ifade etti.
EKSİKLER DÖNÜYOR
Bu arada Trabzonspor’da cezalı ve sakatlıkları bulunan oyuncular da yavaş yavaş takıma dönmeye başladı. Bordo-mavililerde kart cezası nedeniyle Denizli deplasmanında forma giyemeyen yeni transfer Flavio’nun yanı sıra sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı’nın yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam eden Pereira’nın da Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer alabileceği belirtildi.
Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından golcü transferini sonuçlandırmaya çalışan Fenerbahçe'yle ilgili İspanya basınından yeni bir iddia geldi.
Galatasaray'da umduğunu bulamayan Ryan Babel, eski kulübü Beşiktaş'a önerildi, Siyah-Beyazlılar oralı olmadı.
Ligin ilk iki maçında sergilenen oyun ve golcü eksikliği Erol Bulut'u Galatasaray derbisi öncesinde sıkıntıya soktu. Alınacak bir mağlubiyet, tecrübeli teknik adamın kredisini düşürebilir.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split karşısında da rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, böylece Fenerbahçe derbisi öncesinde aslarını da dinlendirmiş olacak.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta DeAndre Yedlin transferi sonuçlanmak üzere.
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı.