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aksam.com.tr
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 10:08
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Trabzonspor'da Newton'dan 'sıkı pres' uyarısı

Trabzonspor'da Newton'dan 'sıkı pres' uyarısı

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DHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi öğrencilerine ‘sıkı pres' uyarısında bulunarak, en iyi savunmanın hücumda başladığını ifade etti.

Süper Lig’in ilk iki haftasında sadece 1 puan toplayabilen Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton, hafta sonu oynayacakları Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi öğrencilerine ‘sıkı pres’ uyarısında bulundu. Antrenmanda yaptığı uyarılarda futbolculara sık sık ‘iyi bir ekip’ olduklarını belirterek yetenekli oyunculara sahip olduklarını kaydeden ve takıma moral veren Newton, en iyi savunmanın ise hücumda başladığını aktardı.

"RAKİBİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMALISINIZ"

Öğrencilerinden rakibe pres uygulamalarını isteyen Newton, antrenmanda “Topu kaybettikten sonra işiniz beklemek değil. Rakibi köşeye sıkıştırmalısınız. Rakibinizin topla çıkmasına izin vermeyin. Top kalecideyken bile baskı yapmanızı istiyorum. Defans hücumda başlar” uyarılarını yaparken, futbolcuların oyunun akışını değiştirmeleri ve bir anda oyunun ters kanada taşınmasından memnun olduğunu ifade etti.

EKSİKLER DÖNÜYOR

Bu arada Trabzonspor’da cezalı ve sakatlıkları bulunan oyuncular da yavaş yavaş takıma dönmeye başladı. Bordo-mavililerde kart cezası nedeniyle Denizli deplasmanında forma giyemeyen yeni transfer Flavio’nun yanı sıra sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı’nın yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam eden Pereira’nın da Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

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