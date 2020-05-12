Trabzonspor'da neşeli idman

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapılırken, oyuncuların neşesi ise gözlerden kaçmadı.
Yüzler gülüyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle karantina günlerinde antrenmanlarını evlerinde yapmak durumunda kalan oyuncular yeniden yeşil sahalara dönmenin tadını çıkartıyor. Süper Lig lideri Trabzonspor, maçların yeniden başlama ihtimaline karşı antrenmanlara erken başlayan kulüplerin başında geliyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, gruplar halinde başladığı antrenmanları, takım halinde sürdürmeye devam ederken oyuncuların yapılan antrenmanlarda bir hayli keyifli oldukları gözlendi.
Çimşir, hem teknik adam hem arkadaş
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, futbolda başlayan yeni süreçte oyuncuların en büyük destekçisi. Onlarla sürekli sohbet eden genç teknik adam, oyuncuların en yakın arkadaşı. Yardımcı antrenör olduğu dönemde futbolcularla sıkı bir ilişki kuran Çimşir, sıkıntılı süreçte motivasyonu üst seviyede tutmak için bir mimar gibi çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim kurulu ise Çimşir’e büyük destek verirken, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden oyuncuların her türlü imkanı sunuyor. 7-24 saat oyuncu kadrosuyla ilgilenen elamanlar da futbolcuların ihtiyaçlarına karşılık hazır bulunduruluyor.
Kolej havası
Korona virüsü nedeniyle oyuncular tedirginlik yaşasa da antrenmanlardaki neşeleri dikkatlerden kaçmıyor. Trabzonspor’da yakalanan bu ortamın en önemli unsuru ise sezon başından beri takım içinde yakalanan güçlü bağlar ve oyuncuların bordo-mavili kulüpte kafa olarak rahat olmaları gösteriliyor. Futbolcular arasında ağabey-kardeş ve yakın arkadaş ilişkileri bulunuyor. Özellikle aynı ülkeden ve coğrafyadan olan yabancı oyuncular, Trabzon’da yakaladıkları aile ortamıyla birlikte şehre uyum sağlamalarıyla sıcak bir dostluk ortamı kurdu. Yerli ve yabancı oyuncuların kaynaşması da bugün yakalanan ortamın en önemli unsurlarından biri.
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