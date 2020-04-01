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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:25
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:26

Trabzonspor'da Ndiaye ameliyat oldu!

Trabzonspor'da Ndiaye ameliyat oldu!

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Trabzonspor'a ara transfer döneminde Stoke City'den transfer olan Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat oldu.

Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi. Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi. Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Trabzonspor'a ara transfer döneminde Stoke City'den transfer olan Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat oldu.
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