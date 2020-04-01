Trabzonspor'da Ndiaye ameliyat oldu!

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.

Terim 'alın' dedi, yönetim anında işi bitirdi Terim 'alın' dedi, yönetim anında işi bitirdi Gelecek sezon daha genç bir kadro kurmak isteyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Balıkesirspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 20 yaşındaki forvet Anıl Başaran'ın transferini istedi. Terim'in isteği sonrası harekete geçen yönetim, genç golcüyle görüşüp anlaşma sağladı.

Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.

Kalan maçlar için çılgın öneri: 'Gemiden oynansın' Kalan maçlar için çılgın öneri: 'Gemiden oynansın' Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA maçları için eski basketbolcus Jay Williams'tan çok konuşulacak bir teklif geldi...

Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli Yeni sezonun transfer planlamasına ocak ayında resmen start veren Galatasaray'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle görüşmek için randevulaştı ancak koronavirüs salgını transfere sekte vurdu.