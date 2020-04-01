Trabzonspor'da Ndiaye ameliyat oldu!

Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi. Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi. Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.
Gelecek sezon daha genç bir kadro kurmak isteyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Balıkesirspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 20 yaşındaki forvet Anıl Başaran'ın transferini istedi. Terim'in isteği sonrası harekete geçen yönetim, genç golcüyle görüşüp anlaşma sağladı.
Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA maçları için eski basketbolcus Jay Williams'tan çok konuşulacak bir teklif geldi...
Yeni sezonun transfer planlamasına ocak ayında resmen start veren Galatasaray'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle görüşmek için randevulaştı ancak koronavirüs salgını transfere sekte vurdu.
Trabzonspor'a ara transfer döneminde Stoke City'den transfer olan Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat oldu.