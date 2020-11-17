Trabzonspor'da Leroy Fer sesleri yükseliyor

Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getirmesinin ardından ara transfer dönemi için de hazırlıklara başladı. Deneyimli hocanın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılmaya başlanırken söz konusu futbolcular arasında Feyenoord forması giyen Leroy Fer de yer alıyor.
30 yaşındaki Hollandalı defansif orta saha oyuncusunun menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği öğrenildi. Yönetimin, Abdulah Avcı'nın kararı sonrası Leroy Fey'i kadroya katmak amacıyla girişimlere başlayacağı belirtildi. Fer, orta sahada hem top dağıtan hem de pres yapan lider kimlikli oyun yapısıyla Avcı'nın aradığı özelliklere sahip bir futbolcu olarak ön plana çıkıyor.
Leroy Fer, Feyenoord formasıyla toplam 39 maça çıkarken Hollanda ekibine 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
AVCI 3 TRANSFER İSTİYOR
Abdullah Avcı'nın bordo-mavili yöneticilerle yaptığı görüşmede sol bek, defansif ve ofansif orta transferi istediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, takımın antrenmanlarda ve devre arasına kadar oynayacağı maçlarda özellikle hücum bölgesinde sergileyeceği performansa göre forvet alınması yönünde talepte bulunabileceği de belirtildi.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.
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