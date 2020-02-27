Trabzonspor'da kritik viraj öncesi doping etkisi yaratan haber

Trabzonspor'un sezon başında Bankalar Birliği ile imzaladığı anlaşma sonrasında ekonomik olarak elde edilen rahatlama sonucu yönetim, futbolculara bir jest yaptı.
Bordo-mavili yönetim, şubat ayı henüz bitmemiş olmasına rağmen mart ayı için gerekli ödemeleri de oyuncuların hesaplarına erkenden yatırarak, takımın motivasyonunu daha da artırmak istedi. Oyuncular bu durumdan fazlasıyla memnun olduklarını dile getirirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan hafta boyunca Bankalar Birliği ile görüşerek sezonun geri kalanı için planlama yaptı.
Yönetimin şu anda oyunculara prim alacakları dahil olmak üzere herhangi bir borcu bulunmuyor.
Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.
Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla, Trabzon’un genç file bekçisinin peşinde. Express’e göre 20-25 milyon euroyu gözden çıkaran Uğurcan’ı transfer edebilir.
Beşiktaş, 26 Ocak'ta deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Göztepe maçına yönelik yaptığı kural hatası itirazının peşini bırakmıyor.
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...
3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde penaltıdan golü atan Falcao, yeniden Milli Takım formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Queiroz’un çağıracağı yazıldı.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.