Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.
Mario Lemina'dan sonuç alamayan, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu da kadrosuna katamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. St. Etienne'in oyuncunun maliyetinden kurtulmak istemesi transferin önünü açıyor.
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu transfer etmek istiyor.
Galatasaray yönetimi, transfer dönemi 5 Ekim'de biteceği için işi ağırdan alıyordu ancak Sarı-Kırmızılıların ligin ilk 3 haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe'yle karşılaşacak olması tüm planların değişmesine yol açtı.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin radarında. İngiliz ekibi, Arjantinli süperstar için Katalan ekibine Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Eric Gracia ve 100 milyon euroluk çılgın bir teklif yapacak.