Trabzonspor'da kaderi belirleyecek kritik 180 dakika

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AVRUPA Ligi’nde ilk 3 maç sonunda 1 puanı bulunan Trabzonspor, Süper Lig’de son maçta evinde Göztepe yenilgisi ile ağır bir yara almıştı. Bordo-Mavili takımın önümüzdeki 4 gün içerisinde oynayacağı iki 90 dakikalık mücadele iki kulvarda da kaderini belirleyecek. Avrupa Ligi’nde yarın Krasnodar’a konuk olacak Trabzonspor karşılaşmayı kaybederse, iddiasını yitirecek. Galibiyet halinde şansını son iki maça taşıyacak. Ligde de lider Alanyaspor’u konuk edecek olan Karadeniz ekibi şu anda zirvenin 3 puan gerisinde bulunuyor. Alanya’yı yenerse zirve yarışı yeni bir renk kazanacak. Trabzon rakibine yenilirse zirvenin uzağında kalacak.