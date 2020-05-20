Trabzonspor'da Jose Sosa'nın veliahtı belli oldu

2019-20 sezonunu şampiyon tamamlamak adına hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Josip Misic oldu.
Yunanistan basınından Live Sport'un haberine göre Jose Sosa'nın sözleşmesini uzatmayacağı ve bu doğrultuda arayışlara başlayan Trabzonspor'un Josip Misic'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
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PAOK'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun bonservisi, Portekiz ekibi Sporting'de bulunurken Yunan ekibinin teknik direktörü Abel Ferreira, Misic etrafında bir takım kurmak adına oyuncunun bonservisinin mutlaka alınmasını istiyor.
PAOK'un oyuncuyu satın almak için bulunan 2 milyon Euro'luk opsiyonunu önümüzdeki ay içinde kullanması bekleniyor.
25 yaşındaki oyuncu, bu sezon PAOK formasıyla çıktığı toplam 31 karşılaşmada 6 gol, 11 asistlik performans sergileyerek dikkatleri çekemeyi başardı. (Fanatik)
Trabzonspor'da Jose Sosa ile sözleşme yenileme çalışmaları sürerken Arjantinli oyuncunun takımda kalmasının zor olduğu ve bu doğrultuda PAOK forması giyen Josip Misic için harekete geçildiği iddia edildi.
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