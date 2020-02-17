Trabzonspor'da Jose Sosa performansıyla kendine hayran bırakıyor

Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa, Sivasspor’u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada da performansıyla fark yaratmayı başardı.

Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa, Sivasspor karşısındaki oyunuyla bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.

34 yaşında olmasına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan Arjantinli futbolcu, en çok ikili mücadele kazanan (12), en çok top kapan (5) ve en çok isabetli pas 839) yapan oyuncu olarak dikkat çekti.

Aynı zamanda Trabzonspor’un attığı iki golün de hazırlayıcısı olan yıldız oyuncu galibiyetin gizli mimarı oldu.

Mutlu aile tablosu

Bordo-Mavililer son düdüğün ardından hem galibiyeti hem de liderliği kutladı. Sosa da sevincini ailesi ile birlikte yaşadı. Arjantinli süperstar, eşi ve kızları ile işte bu pozu verdi.

(Fanatik)