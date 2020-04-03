Trabzonspor'da Jody Lukoki transferi yeniden alevlendi

26 haftalık lig periyodunu lider bitiren Trabzonspor, çok istediği şampiyonluğa ulaşırsa transferde de işi kolaylaşacak. Çünkü pek çok futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörüne göre tercihlerini yapıyor, Avrupa’nın en büyük turnuvasına giden ekipler transferde bir adım öne geçiyor. Jody Lukoki de bu isimlerden biri. Devre arasında Fırtına’nın yakından ilgilendiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu yeniden gündemde. Bulgaristan ekibi Ludogorets ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesh eden Kongolu yıldızın menaceri, yaptığı açıklamayla Trabzonspor’un hala devrede olduğunu gösterdi.
‘Şampiyonlar Ligi için...’
Bulgar basınına konuşan menacer Johan Hansma, “Tüm herkes gibi salgının geçmesini bekliyoruz. Bir yandan da gelecek planları yapıyoruz. Lukoki, Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor. Pek çok teklif var ancak en ciddi olanı şimdilik Trabzonspor’dan diyebilirim” ifadelerini kullandı.
(Fanatik)
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.
Galatasaray'ın, Paris Saint Germain'in 17 yaşındaki genç yeteneği Adil Aouchiche'nin transferi için devreye girdiği iddia edildi.
İngiltere'nin Derby County takımı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu ancak Ferdi'nin bonservis bedelini duyan İngilizler geri adım attı.
Galatasaray, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan futbolcuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Selçuk İnan, Nagatomo ve 1 yıl daha sözleşmesi olan Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak. Mariano ve Ryan Donk'la ilgili karar ise ligin durumuna göre verilecek.