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aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:39
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:39

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir farkı

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir farkı

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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk maçında kupada Denizli'yi 2-0 mağlup etmişti. Çimşir'li Trabzon, ligdeki ilk sınavında ise Kasımpaşa karşısında fırtına gibi esip, 6-0 kazandı.

Trabzonspor, devre arasında sürpriz bir kararla Ünal Karaman'ın görevine son verdi. Birçok ismin adı, teknik direktörlük için geçti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise takımı, Karaman'ın yardımcısı olan ve uzun yıllar Bordo-Mavili formayı giyen Hüseyin Çimşir'e emanet etti.

40 yaşındaki çalıştırıcı ilk maçında kupada Denizlispor karşısına çıktı, 2-0 kazandı. Çimşir, ligdeki ilk sınavını ise Kasımpaşa'ya karşı verdi. Genç teknik adamın öğrencileri, Paşa karşısında fırtına gibi esip 6-0 galip gelerek adeta gol olup yağdı.

Etkili dokunuşlar

Başarılı çalıştırıcı, taktik anlamda Ünal Karaman dönemine göre ufak ama etkili dokunuşlar yaptı. Çimşir, sol kanatta Nwakaeme'ye serbestlik tanıdı. Nijeryalı yıldız Kasımpaşa karşısında 2 çok şık gole imza atıp, 1 de asist yaptı. 40 yaşındaki teknik adam, orta sahada ise yeni transfer Badou Ndiaye'yi takıma monte etti. Ndiaye ile birlikte Mikel, savunma yükünü sırtlanarak Sosa'yı rahatlattı.

Serkan'ı sağ açığa aldı

Arjantinli yıldız frikikten jeneriklik bir gol atarken, takımını maestro gibi yönetti. Hüseyin Çimşir ayrıca normalde sağ bekte görev yapan Serkan Asan'ı 57'de Ekuban'ın yerine oyuna alıp, sağ açıkta görevlendirdi. 20 yaşındaki oyuncu, çok iyi bir performans sergiledi.

(Fanatik)

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