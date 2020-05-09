Trabzonspor'da hedef Mendy

AKŞAM
27 yaşındaki Fransız asıllı Senegalli ön liberonun sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. Trabzonspor’un bu transferdeki rakibi ise Udinese...
Galatasaray kulübü, yapılan koronavirüs testleri sonrasında pozitif vakaya rastlanmadığını ve antrenman programları sürdüğü müddetçe testlerin belli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.
51 bin kişilik Commerzbank Arena'da son uçuşunu 12 Mart'taki Basel maçında yapan Atilla'ya, 16 Mayıs'ta oynanacak E.Frankfurt-M.Gladbach maçı için izin verilmedi. Atilla'nın sahibi, “16. yaş gününü yalnız kutladı. O insanlara alışkın ve yalnızlıktan mutsuz” dedi.
Emre, 21 yaşındaki orta saha için Gölcükspor'u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor'la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, son anda F.Bahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı.
TRABZONSPOR, Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'yi istiyor.
İspanya'da futbola dönüş protokolüne büyük tepki var. AFE Başkanı Aganzo, “Bu protokol futbolcu haklarını büyük ölçüde sınırlıyor. Futbol için insanları öldüremeyiz” dedi.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 12 Haziran'da ligleri başlatma kararını değerlendirdi. TFF gibi düşündüğünü vurgulayan Gümüşdağ, 'Futbolun ayağa kalkması için gerekenleri hep birlikte yapacağız. Kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçmemiz gerekiyor' dedi.
G.Saray'ın tecrübeli futbolcusu Donk, “Fatih Hoca'nın yaşadığı rahatsızlığı duyunca çok üzüldüm ve endişelendim. Ama hastalığı yendiğini öğrendiğimde mutlu oldum” dedi.