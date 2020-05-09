SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması Galatasaray kulübü, yapılan koronavirüs testleri sonrasında pozitif vakaya rastlanmadığını ve antrenman programları sürdüğü müddetçe testlerin belli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

Atilla'ya uçuş izni yok Atilla'ya uçuş izni yok 51 bin kişilik Commerzbank Arena'da son uçuşunu 12 Mart'taki Basel maçında yapan Atilla'ya, 16 Mayıs'ta oynanacak E.Frankfurt-M.Gladbach maçı için izin verilmedi. Atilla'nın sahibi, “16. yaş gününü yalnız kutladı. O insanlara alışkın ve yalnızlıktan mutsuz” dedi.

Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı Emre, 21 yaşındaki orta saha için Gölcükspor'u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor'la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, son anda F.Bahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı.

Trabzonspor'da hedef Mendy Trabzonspor'da hedef Mendy TRABZONSPOR, Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'yi istiyor.

'Futbol için insanları öldüremeyiz' 'Futbol için insanları öldüremeyiz' İspanya'da futbola dönüş protokolüne büyük tepki var. AFE Başkanı Aganzo, “Bu protokol futbolcu haklarını büyük ölçüde sınırlıyor. Futbol için insanları öldüremeyiz” dedi.

Gümüşdağ bir an önce ligin başlamasını istiyor Gümüşdağ bir an önce ligin başlamasını istiyor Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 12 Haziran'da ligleri başlatma kararını değerlendirdi. TFF gibi düşündüğünü vurgulayan Gümüşdağ, 'Futbolun ayağa kalkması için gerekenleri hep birlikte yapacağız. Kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçmemiz gerekiyor' dedi.