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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 14:37
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 14:37

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

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Trabzonspor, Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını yaptığı çalışmalarla sürdürüyor. Antrenman öncesinde futbolcular, Türk Bayrağıyla fotoğraf çektirerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dayanıklılık oyunları oynandı. Antrenman öncesinde futbolcular, Türk Bayrağıyla birlikte fotoğraf çektirerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Bordo-mavililer günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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