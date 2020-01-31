Trabzonspor'da Guilherme transferi için resmi adımlar atıldı

Trabzonspor'da Guilherme transferi için resmi adımlar atılmaya başlandı. Oyuncuyu dün şehre getiren Karadeniz ekibi, borsaya görüşmelere başlandığını bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.
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