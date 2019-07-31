Trabzonspor'da gri forma satışı rekora koşuyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde giyilecek formaları büyük beğeni topluyor. Özellikle deplasman forması olarak tanıtılan Gri forma satış rekoruna koşuyor.
Ünal Karaman yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürülen kamp ile devam ettiren Trabzonspor'da bordo-mavili yönetimi sevindiren bir gelişme yaşandı.
40 BİN ADET SATILDI
Trabzonspor'da gri forma rekora koşuyor. Hedefi 150 bin olarak belirleyen yönetim rakamın 200 binlere ulaşmasını bekliyor. Şu anda sadece gri forma satış rakamları 40 bin civarında. Bordo-Mavili ekip hazırlık kampı süresince oynadığı Parma mücadelesinde Gri forma ile mücadel etmişti. Trabzonspor'un gelecek sezon giyeceği Gri formanın satışını 229 TL üzerinden satışa sunmuştu.
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