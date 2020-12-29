Trabzonspor'da gözler Afobe'nin üzerinde

Stoke City'den kiralık olarak Trabzonspor'a gelen Benik Afobe büyük düşüşte... Galatasaray derbisinde oyuna girdikten sonra net fırsatları değerlendiremeyen, bir pozisyonda takım arkadaşı Djaniny'e pas vermeyince kulübedeki Abdullah Avcı'yı da çıldırtan İngiliz futbolcunun Trabzonspor'daki geleceği belirsiz.
Son haftalarda oldukça isteksiz gözüken ve Galatasaray mücadelesinde bu performansı devam eden Afobe için Karagümrük ve Göztepe karşılaşmaları oldukça kritik. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda toparlanmazsa, Ocak ayında geri gönderilebilir. Kısacası tecrübeli forvet, Trabzonspor'daki kaderini kendisi çizecek.
FORMAYI KAPTIRDI
Son golünü 2 ay önce Fenerbahçe derbisinde atan Afobe, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 3 kez ağları havalandırabildi. 11'deki yerini Djaniny'ye kaptıran Afobe'nin yanı sıra bir diğer kiralık isim Lewis Baker da eleştiriliyor.
Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.
DETAY
• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.
İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.
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