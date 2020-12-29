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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 13:00
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Trabzonspor'da gözler Afobe'nin üzerinde

Trabzonspor'da gözler Afobe'nin üzerinde

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Fanatik

Son haftalardaki etkisiz performansı Galatasaray maçında da devam eden Benik Afobe için Karagümrük ve Göztepe karşılaşmaları oldukça kritik. Tecrübeli forvet, Trabzonspor'daki kaderini kendisi belirleyecek.

Stoke City'den kiralık olarak Trabzonspor'a gelen Benik Afobe büyük düşüşte... Galatasaray derbisinde oyuna girdikten sonra net fırsatları değerlendiremeyen, bir pozisyonda takım arkadaşı Djaniny'e pas vermeyince kulübedeki Abdullah Avcı'yı da çıldırtan İngiliz futbolcunun Trabzonspor'daki geleceği belirsiz.

Son haftalarda oldukça isteksiz gözüken ve Galatasaray mücadelesinde bu performansı devam eden Afobe için Karagümrük ve Göztepe karşılaşmaları oldukça kritik. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda toparlanmazsa, Ocak ayında geri gönderilebilir. Kısacası tecrübeli forvet, Trabzonspor'daki kaderini kendisi çizecek.

FORMAYI KAPTIRDI

Son golünü 2 ay önce Fenerbahçe derbisinde atan Afobe, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 3 kez ağları havalandırabildi. 11'deki yerini Djaniny'ye kaptıran Afobe'nin yanı sıra bir diğer kiralık isim Lewis Baker da eleştiriliyor.

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