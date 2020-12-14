Trabzonspor'da gol problemi Avcı'yı arayışa itti

Yönetim, skor üretecek bir golcüyü devre arasında kadrosuna katacak. Bu sezon Afobe 3 gol atmayı başardı. Djaniny ve Plaza ise henüz ağları sarsamadı.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının Alanyaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta Larin ve Josef de Souza, bugün oynayacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.
Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
Alanyaspor'un yıldız oyuncularından Bakasetas, 2 gol attığı Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.