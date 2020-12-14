Trabzonspor'da gol problemi Avcı'yı arayışa itti

AKŞAM

Trabzonspor'da Afobe, Djaniny ve Plaza'nın istenilen performansı sergileyememesinin ardından forvet arayışları başladı.

Yönetim, skor üretecek bir golcüyü devre arasında kadrosuna katacak. Bu sezon Afobe 3 gol atmayı başardı. Djaniny ve Plaza ise henüz ağları sarsamadı.