Trabzonspor'da forma satışları patladı! 60 milyon lira gelir...

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'un sahadaki yükselişi mağaza satışlarına da yansıdı.
Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor'da 9 ayda tam 155 bin forma satışı yapıldı. Bordo mavililerin hedeflediği 200 bine sezon sonunda ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübün 9 aylık cirosunun ise toplamda 60 milyon TL olduğu öğrenildi.
Süper Lig'de 22. hafta sonunda topladığı 44 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'un bir maçı da eksik. Bordo-mavili takım hafta sonu İstanbul'da Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak.
(Fotomaç)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun süredir üzerinde durduğu buluşma gerçekleşiyor. 4 Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi için kamp yerini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının tercihi olay oldu.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesi kriz çıktı. Dev karşılaşma için loca talep eden Galatasaray Kulübü'ne Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt geldi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atacağı törende konuşacak.
Deontay Wilder ve Tyson Fury, 22 Şubat’ta karşılaşacakları maç öncesi basının karşısına çıktı. Wilder ve Fury basın toplantısında karşılıklı itişerek birbirlerine meydan okudular.
Ersun Yanal, idmanlarda farklı kadro denemeleri yapıyor. Yeni transfer Simon Falette, idman performansıyla ilk 11’de olmak istediğini gösterdi. En büyük soru işareti ise Hasan Ali konusunda yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.