Trabzonspor'da forma satışları patladı! 60 milyon lira gelir...

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen ve 22. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da forma satışlarında büyük artış yaşanıyor. Bordo-mavili kulübün sezon sonu için hedeflediği rakama ulaşmasına kesin gözüyle bakıyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'un sahadaki yükselişi mağaza satışlarına da yansıdı.

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor'da 9 ayda tam 155 bin forma satışı yapıldı. Bordo mavililerin hedeflediği 200 bine sezon sonunda ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübün 9 aylık cirosunun ise toplamda 60 milyon TL olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de 22. hafta sonunda topladığı 44 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'un bir maçı da eksik. Bordo-mavili takım hafta sonu İstanbul'da Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak.

(Fotomaç)