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  3. Trabzonspor'da Filip Novak ve Majid Hosseini, Gaziantep FK maçına yetişiyor

Trabzonspor'da Filip Novak ve Majid Hosseini, Gaziantep FK maçına yetişiyor

Trabzonspor'da Filip Novak ve Majid Hosseini, Gaziantep FK maçına yetişiyor

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da sakatlanarak oyundan çıkan oyuncular Filip Novak ve Majid Hosseini'nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yayımlandı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in açıklamalarına göre; her iki oyuncunun da Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak karşılaşmaya yetişeceği belirtildi.

Bordo - mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, Majid Hosseini ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Majid Hosseini ve Filip Novak'ın tedavisine başlandığını belirten Kibar Güven açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Çaykur Rizespor müsabakasının ikinci yarısında sol dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Majid Hosseini'nin sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk kontrollerinde darbeye bağlı dizinde ödem tespit edilmiş olup, ülkesinin milli takım kampına dahil olan oyunumuza çekilen MR'da da aynı teşhis konularak tedavisine başlanmıştır. Yine Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Novak'ın ise ilk muayenesinde kasığında hafif bir zorlanma olduğu tespit edilmiş ve riske edilmeyerek oyundan alınmıştır. Yapılan MR tetkikinde kasık bölgesinde ödem tespit edilen ve ağrılarının devam ettiğini belirten oyuncumuz milli takım kadrosundan çıkartılarak tedavi sürecine girmiştir. Her iki oyuncumuzun Süper Lig'de oynayacağımız Gaziantep FK karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesi öngörülmektedir"

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