Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı ilk 11'inin 10'u hazır

Sabah

Trabzonspor'un F.Bahçe ile oynayacağı kritik mücadelenin ilk 11'indeki isimlerden 10 tanesi netleşti. İngiliz teknik adam, kalan bir kişi için ise taktik planına göre hareket edecek.

Sezon başından itibaren kadro istikrarı noktasında ciddi sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde de takım neredeyse şekillendi. Kafasında Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Afobe'den oluşan 10 ismi netleştiren İngiliz çalıştırıcı, bir oyuncu konusunda ise karar veremedi.

Bir taraftan orta sahayı kalabalık tutarak rakibini baskı altına almayı planlayan Newton, diğer yandan ofansif bir oyuncuyu değerlendirerek hücum zenginliğini ele geçirmek istiyor. Newton'un üçlü orta saha oynaması durumunda Kamil Ahmet Çörekçi'yi değerlendireceği, ofansif futbolda karar kılması durumunda ise Semedo ile Diabate arasında bir tercih yapacağı da öğrenildi.

ÇİMŞİR YAPTI, SIRA NEWTON'DA

Geçen sezon deplasmanda kupa maçında kazanılan F.Bahçe karşılaşması sonrasında hedef ligde de 23 yıllık seriyi bozmak… Sarı-lacivertlileri ligde en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 yenen Trabzonspor, Kadıköy'deki son 23 maçta 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı. Ligdeki kötü istatistiğe rağmen geçtiğimiz sezon deplasmandaki kupa yarı finalinde rakibini 3-1 deviren Trabzon'da o dönem teknik direktör olan Hüseyin Çimşir'in yardımcılığını yapan Newton, şu an takımın başında ve hasrete son vermek amacında

'BOŞ ALAN VERMEYİN'

Fenerbahçe'ye karşı teknik direktör Eddie Newton'ın sahada presi artırarak rakibine boş alan bırakmak istemediği öğrenildi. Takımına da seslenen İngiliz çalıştırıcı "Koşmayan, mücadele etmeyen oyuncu istemiyorum" ifadelerini kullandı