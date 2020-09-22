Trabzonspor'da Edgar Ie takımdan ayrılmaktan vazgeçti

Trabzonspor'un Denizlispor ile oynadığı maçta savunmadaki oyunu ile dikkatleri üzerine çeken Edgar İe, takımdan ayrılma fikrinden vazgeçti. Yönetim de onu tutmak istiyor. İstatistiklere göre Portekizli futbolcu, Denizlispor maçında en fazla top kapan isim oldu. 26 yaşındaki stoper ayrıca yüzde 93 pas isabetiyle oynayarak bu alanda da ilk sıralarda yer aldı. Savunmaya transfer bekleyen bordo-mavili taraftarlar da 1.82 boyundaki futbolcu için sosyal medya üzerinden "Edgar gerçekten ayakları çok iyi olan bir stoper" dediler. .
'Haddini bil Ümit Öztürk'
Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.
Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.
Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.
Maliyeti uyarsa Niasse Daha önce Akhisar forması giyen ve menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" diyen 30 yaşındaki golcü, verilecek parayı kabul ederse bordo-mavililerin kapısı açık.
Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.