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Trabzonspor'da deplasmanda ilk peşinde

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Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

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7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almanın planlarını yapıyor.

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. İlk olarak Medipol Başakşehir’e 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı. Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen bordo-mavililer, 147 günlük deplasman galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

Burak Yılmaz'ın Akhisarspor'a boşu yok

Bu sezon Trabzonspor forması altın oynadığı 3 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz, Akhisarspor'a karşı oynadığı maçları boş geçmiyor. Golcü oyuncu Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında Akhisarspor'a karşı giydiği 8 maçta toplam 9 gole imza attı.

Yolculuk yarın

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maç için yarın İzmir’e hareket edecek. Bordo-mavililer, yarın saat 09.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra aynı gün 12.05’te tarifeli uçakla İzmir’e hareket edecek. Bordo-mavililer ardından kara yoluyla Manisa’ya hareket edecek.

(İHA)

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