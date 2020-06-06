Trabzonspor'da cezanın kalkması Muharrem Usta'ya bağlı

AKŞAM Özel Haber | Kenan KARCI
Trabzonspor’un aldığı 1 yıl Avrupa’dan men cezasının gerekçeli kararı Trabzonspor Kulübü’ne ulaştı. 10 gün içinde CAS’a başvurmak ve savunma yapmak için çalışma yapan Karadeniz ekibinin önünde iki büyük zorluk var. Birincisi mali konularda daha önce yapılan taahhütlerdeki bazı teminatların kabul edilmemesi, ikincisi ise eski başkanlardan Muharrem Usta ile kulüp arasındaki alacak-verecek ilişkisine dair itilaflar. Mevcut Trabzonspor Yönetimi, göreve geldiğinde Başkan Usta’nın yaptığı harcamalara mahsuben, kulüpten alacağı olan 55 milyon TL’yi ödememe kararı aldı. Muharrem Usta ile Trabzonspor arasında itilaf meselesi olan bu alacak, UEFA’nın hesaplarına göre yasal faiziyle birlikte 83 milyon TL’ye denk geliyor.
YÖNETİME KIRGINLIĞI VAR AMA!
Şimdi Trabzon’un Eski Başkanı Usta, “Ben bu meselede Trabzonspor’la kurumsal olarak anlaştım. Alacağım yoktur” diye muvafakatname verirse Karadeniz ekibinin cezasının kalkmasının önündeki en büyük engel yok olacak. Başkan Ağaoğlu’na söylem ve eylemleri nedeniyle kırgın olan Usta’nın bu konuda biraz zorluk çıkartacağı belirtiliyor. Ancak Usta’nın Trabzonspor’un ceza almaması için nihayetinde gerekli belgeleri imzalayıp, UEFA’ya göndermesi de bekleniyor.
MANCHESTER CITY MODEL
Öte yandan İngiliz basını önümüzdeki pazartesi günü CAS’ta davası görülecek olan Manchester City’nin durumunun Trabzonspor için de model teşkil edeceğini belirtiyor. City’ye verilen 2 yıllık cezanın kalkması halinde, Trabzonspor’un da elinin güçleneceği belirtiliyor.
Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.
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