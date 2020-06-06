  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'da cezanın kalkması Muharrem Usta'ya bağlı

Trabzonspor'da cezanın kalkması Muharrem Usta'ya bağlı

Paylaş

Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.

AKŞAM Özel Haber | Kenan KARCI

Trabzonspor’un aldığı 1 yıl Avrupa’dan men cezasının gerekçeli kararı Trabzonspor Kulübü’ne ulaştı. 10 gün içinde CAS’a başvurmak ve savunma yapmak için çalışma yapan Karadeniz ekibinin önünde iki büyük zorluk var. Birincisi mali konularda daha önce yapılan taahhütlerdeki bazı teminatların kabul edilmemesi, ikincisi ise eski başkanlardan Muharrem Usta ile kulüp arasındaki alacak-verecek ilişkisine dair itilaflar. Mevcut Trabzonspor Yönetimi, göreve geldiğinde Başkan Usta’nın yaptığı harcamalara mahsuben, kulüpten alacağı olan 55 milyon TL’yi ödememe kararı aldı. Muharrem Usta ile Trabzonspor arasında itilaf meselesi olan bu alacak, UEFA’nın hesaplarına göre yasal faiziyle birlikte 83 milyon TL’ye denk geliyor.

YÖNETİME KIRGINLIĞI VAR AMA!

Şimdi Trabzon’un Eski Başkanı Usta, “Ben bu meselede Trabzonspor’la kurumsal olarak anlaştım. Alacağım yoktur” diye muvafakatname verirse Karadeniz ekibinin cezasının kalkmasının önündeki en büyük engel yok olacak. Başkan Ağaoğlu’na söylem ve eylemleri nedeniyle kırgın olan Usta’nın bu konuda biraz zorluk çıkartacağı belirtiliyor. Ancak Usta’nın Trabzonspor’un ceza almaması için nihayetinde gerekli belgeleri imzalayıp, UEFA’ya göndermesi de bekleniyor.

MANCHESTER CITY MODEL

Öte yandan İngiliz basını önümüzdeki pazartesi günü CAS’ta davası görülecek olan Manchester City’nin durumunun Trabzonspor için de model teşkil edeceğini belirtiyor. City’ye verilen 2 yıllık cezanın kalkması halinde, Trabzonspor’un da elinin güçleneceği belirtiliyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sempati duyuyorum

title

Yılda 100 milyon dolar kazanan Neymar'ın 120 dolarlık Covid yardımına onay!

title

Spor camiasından Malatya'daki deprem için geçmiş olsun mesajları

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...
Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...

Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...
Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...

Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.

Onyekuru resti çekti!
Onyekuru resti çekti!

Onyekuru resti çekti!

Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.

Vedat Muriqi Lazio'da
Vedat Muriqi Lazio'da

Vedat Muriqi Lazio'da

İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.

Yılda 36.8 milyon euro kazanan Neymar'ın 105 euroluk korona yardımına onay!
Yılda 36.8 milyon euro kazanan Neymar'ın 105 euroluk korona yardımına onay!

Yılda 36.8 milyon euro kazanan Neymar'ın 105 euroluk korona yardımına onay!

Paris Saint-Germain'de yıllık yaklaşık 36.8 milyon euro kazanan dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın, Brezilya'da işçilere verilen 105 euroluk yardımı alması için onay verildiği ortaya çıktı.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı
Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı

Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı

Adı Fenerbahçe teknik dİrektörlüğü için geçen Erol Bulut, mesajı verdi: “Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak. Şu anda Alanya ile görüşüyorum.”

Koç'tan daha fazla hizmet ettim
Koç'tan daha fazla hizmet ettim

Koç'tan daha fazla hizmet ettim

Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.