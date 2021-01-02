Trabzonspor'da Caleb Ekuban mutluluğu yaşanıyor

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçı öncesi Ekuban'ın idmanlara başlaması Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı sevindirdi.
Afobe'den beklediği verimi alamayan, Djaniny'nin de bir türlü istikrar yakalayamaması sonucunda istenilen üretkenliğe ulaşamayan bordo-mavili takımın ileri uçtaki en büyük kozlarından biri olan tecrübeli futbolcunun Fatih Karagümrük karşısında forma giyebilecek olması yüreklere su serpti.
Sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen Abdullah Avcı'nın takıma gelmesiyle skorer kimliğine geri dönen Ekuban, ilk golünü bu sezon BB Erzurum deplasmanında atarken, Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında da ağları havalandırmıştı.
Takımdaki defans sıkıntısını büyük ölçüde çözen Avcı, Ekuban'ın dönüşüyle ileri uçta da rahat bir nefes almış oldu. Tecrübeli çalıştırıcının yarınki Fatih Karagümrük maçında Ekuban'a şans vererek daha fazla pozisyona girmeyi planladığı öğrenildi.
Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı
Beşiktaş, son dönemde kötü performansıyla Arsenal'de tartışılan isim olan Mısırlı eski futbolcusu Elneny'yi yeniden kiralamak için girişimde bulunacak.
Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray mağlubiyetini telafi etmek isteyen Trabzonspor'da tecrübeli futbolcunun idmanlara başlaması Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi.
Galatasaray'da Antalyaspor maçında atılacak gol ve goller sonrası talihsiz bir olay yaşayan Omar Elabdellaoui'ye mesaj gönderilecek.
Süper Lig'de hızlı bir ocak ayı geçirecek Fenerbahçe'de tüm tedbirler alındı. Özellikle bu kritik süreçte sakatlıktan hastalığa kadar en ufak bir hata olmaması için titiz bir planlama yapıldı. Başta Novak ve Gökhan Gönül olmak üzere bazı oyuncular tedbir amaçlı 4 Ocak Pazartesi oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesi korundu.
Sergen Yalçın, kritik Kayserispor deplasmanı öncesi takımına 2021'in ilk 2 ayını işaret ederek, "Senenin şampiyonluğu ocak ve şubat ayından geçer. Bu aylarda kazanabildiğimiz kadar maç kazanmalıyız" dedi.