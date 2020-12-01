Trabzonspor'da büyük zirve! Başkan, yönetim ve hoca...

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başlarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı dün yapılan antrenmanda yer almadı.
Avcı’nın İstanbul’da başkan ve yönetimle bir araya geldiği, takımı masaya yatırdıkları, devre arasıyla ilgili çalışmalar için şimdiden kolları sıvadıkları ifade edildi. Göreve gelmesinden bu yana iki maçta sahada yer alan, bunun dışında milli takım arasında ekibi antrene etme şansı yakalayan Avcı, gözlemlerini, tespitlerini ve yapılmasını istediklerini Başkan Ahmet Ağaoğlu’na ilettiği belirtildi.
7 Aralık Pazartesi günü oynanacak Sivasspor maçının hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavililerde takımı Abdullah Avcı’nın yardımcıları çalıştırdı. Karadeniz ekibinde tüm futbolcuların idmanda yer alması, bordo-mavilileri mutlu etti. Bir hafta gibi uzun bir süre çalışma şansı bulunan Trabzonspor’da tek eksik, kırmızı kart gören Pereira olacak.
Bugünden itibaren takımının başında olacağı belirtilen Avcı ile ekibinin Pereira’nın yerine Serkan Asan’ı düşündüğü dile getirildi. Abdullah Avcı’nın gelişiyle birlikte iki maçın 11’inde de yer bulamayan Serkan, Sivasspor karşısında futbolunu göstererek, Avcı’ya kendini kabul ettirmeye çalışacak.
Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Namoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.
Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.
Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.
Son 2 haftada oynadığı tempolu, bol pozisyonlu futboluyla büyük beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksikler dönse dahi sınıf atlatan ilk 11'i bozmayacak.
Oyuncularının Sivas Belediyespor maçındaki olumlu performanslarına güvenmesi ve ilk 11 konusunda yaşadığı kararsızlık Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde sahadan hüsranla ayrılmasına sebep oldu.
Yeni teknik adam arayışları, tecrübeli çalıştırıcıyı derbi öncesi hırslandırdı. Sergen Yalçın'ı istemeyen bazı yöneticiler, hafta içinde Mustafa Denizli ile görüştü. Yalçın, bu görüşmeden rahatsızlık duydu. Olayı duyan oyuncular da hocalarına destek için derbiye aşırı motive oldu.