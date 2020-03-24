Trabzonspor'da büyük maçların kalecisi Uğurcan Çakır

Geçtiğimiz sezon Onur Kıvrak’tan eldivenleri teslim aldıktan sonra bir daha hiç bırakmayan Uğurcan Çakır, bu yıl performans olarak adeta zirve yaptı. Liverpool başta olmak üzere pek çok Avrupa devinin yakından takip ettiği 23 yaşındaki kaleci, özellikle büyük maç performansıyla hayran bırakıyor, takımını sırtlıyor. Fırtına’nın liderlik koltuğundaki oturmasındaki en büyük etkenlerden biri olan Uğurcan, 4 büyüklerin kendi aralarındaki maçlara bakıldığında en fazla kurtarış yapan isim durumunda. 5 derbide tam 28 kurtarışa imza atan Uğurcan’a en çok yaklaşan isim Galatasaray’ın kaptanı Muslera. Uruguaylı file bekçisi (16), Uğurcan’ın 12 kurtarış gerisinde kaldı.
Derbiler onun işi
Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Beşiktaşlı Loris Karius’un kurtarış sayıları ise eşit: 13. Bu ikilinin kurtarışları toplandığında dahi Uğurcan’a yetişemiyorlar. Kısacası Trabzonspor’un genç file bekçisi derbi performansıyla fark yaratıyor. Bu başarısını tarihi bir şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.
(Fanatik)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.
Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.
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“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
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