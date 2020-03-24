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aksam.com.tr
  • 24 Mart 2020 Salı 10:28
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  • 24 Mart 2020 Salı 10:28

Trabzonspor'da büyük maçların kalecisi Uğurcan Çakır

Trabzonspor'da büyük maçların kalecisi Uğurcan Çakır

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Süper Lig'de geride kalan 26 haftaya Uğurcan Çakır damgasını vurdu... 4 büyük takımların kendi aralarındaki maçlarda en fazla kurtarış yapan isim olan (28) milli kaleci, Altay (13) ve Karius'un (13) toplamını geçti, Muslera'yı (16) ise neredeyse ikiye katladı.

Geçtiğimiz sezon Onur Kıvrak’tan eldivenleri teslim aldıktan sonra bir daha hiç bırakmayan Uğurcan Çakır, bu yıl performans olarak adeta zirve yaptı. Liverpool başta olmak üzere pek çok Avrupa devinin yakından takip ettiği 23 yaşındaki kaleci, özellikle büyük maç performansıyla hayran bırakıyor, takımını sırtlıyor. Fırtına’nın liderlik koltuğundaki oturmasındaki en büyük etkenlerden biri olan Uğurcan, 4 büyüklerin kendi aralarındaki maçlara bakıldığında en fazla kurtarış yapan isim durumunda. 5 derbide tam 28 kurtarışa imza atan Uğurcan’a en çok yaklaşan isim Galatasaray’ın kaptanı Muslera. Uruguaylı file bekçisi (16), Uğurcan’ın 12 kurtarış gerisinde kaldı.

Derbiler onun işi

Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Beşiktaşlı Loris Karius’un kurtarış sayıları ise eşit: 13. Bu ikilinin kurtarışları toplandığında dahi Uğurcan’a yetişemiyorlar. Kısacası Trabzonspor’un genç file bekçisi derbi performansıyla fark yaratıyor. Bu başarısını tarihi bir şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

(Fanatik)

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