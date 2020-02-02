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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 12:23
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 12:23

Trabzonspor'da büyük maçların golcü yıldızı Filip Novak

Trabzonspor'da büyük maçların golcü yıldızı Filip Novak

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Filip Novak büyük maçlarda sahneye çıkıyor. Geçen sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında fileleri havalandıran Novak, dün de Sarı-Lacivertliler'i boş geçmedi, Fırtına'ya galibiyeti getirdi.

Trabzonspor'un Çekyalı sol beki Filip Novak sakatlığının atlatmasının ardından ligde ilk kez forma giydi. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yapan başarılı futbolcu 32. dakikada attığı golle Fırtına'ya galibiyeti getirdi.

Bu sezon ikinci kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezon da Fenerbahçe'yi boş geçmemişti. 2-1 kazanılan karşılaşmada bir gol kaydeden Novak, Beşiktaş'la oynanılan ve 2-1 kazanılan mücadelede de ağları sarsmayı başarmıştı.

Büyük maçlarda sahneye çıkan yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, Novak'la nikah tazelemek için görüşmelerine devam ediyor.

(Takvim)

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