Trabzonspor'da büyük maçların golcü yıldızı Filip Novak

Trabzonspor'un Çekyalı sol beki Filip Novak sakatlığının atlatmasının ardından ligde ilk kez forma giydi. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yapan başarılı futbolcu 32. dakikada attığı golle Fırtına'ya galibiyeti getirdi.
Bu sezon ikinci kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezon da Fenerbahçe'yi boş geçmemişti. 2-1 kazanılan karşılaşmada bir gol kaydeden Novak, Beşiktaş'la oynanılan ve 2-1 kazanılan mücadelede de ağları sarsmayı başarmıştı.
Büyük maçlarda sahneye çıkan yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, Novak'la nikah tazelemek için görüşmelerine devam ediyor.
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Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.
Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah - beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.
G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti. Aynı vaka yine tekrarlandı.
Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.
Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.