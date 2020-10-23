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aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 17:01
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Trabzonspor'da bir futbolcuda koronavirüs

Trabzonspor'da bir futbolcuda koronavirüs

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Trabzonspor, oyuncu kadrosundan bir ismin Kovid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza KOVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

"Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor'un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Geçmiş olsun Trabzonspor."

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