Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu transferi tamam

Abdülkadir Ömür’ün sakatlığının sürmesi ve Donis Avdijaj’ın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında kanat rotasyonu için oyuncu aramaya başlayan Trabzonspor'un gündemine Bilal Başacıkoğlu gelmişti.
Karadeniz ekibi, geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesini feshederek bonservisini eline alan 24 yaşındaki futbolcu ile ön görüşme yapmış ve genç oyuncudan olumlu yanıt almıştı. Bordo-Mavililer, gurbetçi oyuncu ile maddi konularda da büyük oranda anlaşmaya vardı.
Ufak pürüzler kaldı
Bilal dün de Kasımpaşa karşılaşmasını izlemek için Medical Park Stadyumu’na geldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden gurbetçi oyuncunun, bugün Trabzonspor yönetimi ile son görüşmeyi yapması bekleniyor.
Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Bilal’in kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
(Fanatik)
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