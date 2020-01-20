Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu transferi tamam

Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor ile görüşen Bilal Başacıkoğlu, Kasımpaşa maçını izlemek için Akyazı’ya geldi. Bordo-Mavililer büyük oranda anlaşma sağladıkları genç oyuncu ile bugün son görüşmeyi yaparak, transfere nokta koymayı hedefliyor.

Abdülkadir Ömür’ün sakatlığının sürmesi ve Donis Avdijaj’ın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında kanat rotasyonu için oyuncu aramaya başlayan Trabzonspor'un gündemine Bilal Başacıkoğlu gelmişti.

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesini feshederek bonservisini eline alan 24 yaşındaki futbolcu ile ön görüşme yapmış ve genç oyuncudan olumlu yanıt almıştı. Bordo-Mavililer, gurbetçi oyuncu ile maddi konularda da büyük oranda anlaşmaya vardı.

Ufak pürüzler kaldı

Bilal dün de Kasımpaşa karşılaşmasını izlemek için Medical Park Stadyumu’na geldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden gurbetçi oyuncunun, bugün Trabzonspor yönetimi ile son görüşmeyi yapması bekleniyor.

Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Bilal’in kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

(Fanatik)